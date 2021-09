Vendredi Chaudronnerie: Maria Moreno La Chaudronnerie, 29 avril 2022, La Ciotat.

La Chaudronnerie, le vendredi 29 avril 2022 à 19:30

Vendredi, c’est Chaudronnerie est un rendez-vous convivial dans une configuration inédite de 19h30 à 20h30. Entre amis, collègues ou famille, profitez du spectacle autour d’une table réservée avec une consommation ou en gradin. Une guitare enchanteresse, une voix ensorcelante, des œuvres admirables… et c’est toute l’âme de l’Espagne traditionnelle et moderne, lyrique et classique, savante et populaire, qui s’offre à nous le temps d’une soirée. Maria Moreno est une soprano d’exception, Benoît Segui un guitariste concertiste remarquable. Ensemble, ils nous font découvrir les œuvres méconnues des plus grands compositeurs espagnols : Enrique Granados, Manuel De Falla, Fernando Obradors et celles de Francisco Tárrega, père de la guitare classique moderne, et son disciple, Miguel Llobet. Les compositions, écrites à l’origine pour piano et voix, et ici arrangées pour voix et guitare, interrogent l’identité espagnole, qui, dans le passé, vibrait déjà au son des vihuelas et des guitarras de cuatro ordenes… et nous transportent ailleurs avec délice. 2 types de placement vous sont proposés : Place de spectacle assise en gradin à 13€ par personne Formule Cabaret à 18€ par personne comprenant une place assise avec table réservée et une consommation de votre choix sur la carte. A noter, la réservation de la formule Cabaret se fait uniquement auprès du guichet de La Chaudronnerie.

15€

La Chaudronnerie 19, Promenade Jeff Musso, 13600 La Ciotat La Ciotat Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-29T19:30:00 2022-04-29T22:30:00