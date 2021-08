Vendredi BRF | Le Talus Le TALUS, 20 août 2021, Marseille.

B.R.F. – Chaque vendredi soir de 18h à 23h Après cette longue période végétative, le Talus est en fleur et se languit de ré-ouvrir son comptoir et sa piste de danse au cœur de son potager. On a hâte de vous compter parmi nos jeunes pousses et de revoir une jonchée de pieds sur notre sol en Bois Raméal Fragmenté. Toute l’équipe du Talus vous donne donc rendez -vous pour les apéros BRF, un hommage a ce sol que les bénévoles foulent chaque jour ! Capacité limitée à 220 participants. Entrée gratuite de 18h à 20h. Après 20h, prévente obligatoire. [https://bit.ly/6aoutBRF](https://bit.ly/6aoutBRF) Pas de panique, si vous arrivez avant 20h avec votre prévente, une consommation vous est offerte ! ▬▬▬▬▬ Au programme ▬▬▬▬▬ 13 Aout : Metaphore Collectif & friends – Jeff Zoukos & Lion Musk Learn from the best ! Get this exclusive masterclass from the coolest space entrepreneurs of the universe! Brighten up your life with the secrets of planet zouk Zouk form our cdjs to your hearth, hidden knowledge gathered on komplanet. Free shipping! Free spirit! Free confits! – Vazy Julie My break my back / babypop / bossbass – DJ 13NRV SouthFrap / Kéké Core / Lads liquid / Jungle – Israfil Tête à tek / Trance tunnel 20 Aout : We Will Always Be a Love Song WeWill, c’est d’abord un label house marseillais, qui s’exporte autour du globe. C’est aussi un trio qui adore recevoir. Après 10 années de fêtes autour de la piscine bleue d’un hôtel de luxe, puis quelques nuits dans un entrepôt aux briques rouges des quartiers nord, les trois dj’s de WeWill vous invitent à passer une journée au vert, au Talus. Au menu, une sélection musicale naturellement cool : house non filtrée, disco organique et grosse caisse de funk. 27 Aout : Fada Records Fada Records est un collectif nomade, avide de rencontres et de partage. Nathan, marseillais d’origine, est parti vivre à Los Angeles lorsqu’il avait dix-huit ans. Déjà passionné de musique et investi dans la scène électronique, il découvre l’énergie de la côté ouest et y fonde son label Fada Records, au carrefour du hip hop expérimental, du jazz et de la house music. à découvrir ici : [https://fadarecords.bandcamp.com/music](https://fadarecords.bandcamp.com/music) ▬▬▬▬▬ Covid 19 ▬▬▬▬▬ Le Talus s’adapte au contexte sanitaire actuel, avec une jauge limitée et une Prévente obligatoire ! Un pass sanitaire vous sera également demandé. Ce qui signifie : – Soit preuve d’un test négatif de moins de 48h (Test RT-PCR ou antigénique) – Soit preuve d’un test positif datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois (preuve que vous l’avez eu) ou Preuve de vaccination (2ème dose de plus de 7 jours) Une tente de dépistage sera présente tous les vendredis pour vous permettre de vous tester en 15 minutes et continuer de faire la fête, tout en sécurité ! Nous vous demandons d’adopter un comportement responsable afin que la célébration de la vie puisse continuer. Le Talus s’engage à permettre le déroulement de ses activités uniquement dans le respect de ces consignes. ▬▬▬▬▬ Infos pratiques ▬▬▬▬▬ RESTAURATION Restauration possible sur place jusqu’à 21h30. BUVETTE Bière et cidres à la pression Vin bio de la région Jus, limonades et sirop biologique CB acceptée Horaire de l’événement → 18h à 23h En revanche ADHÉSION OBLIGATOIRE sur place si vous n’êtes pas déjà adhérent : Temporaire 24h : 1€ Annuelle 2021 : 6€ ▬▬▬▬▬ Comment venir ? ▬▬▬▬▬ Le Talus, 603 rue Saint-Pierre, 13012, Marseille Tram 1: La boiseraie Bus 12 & 40: Saint Pierre Jeannette Parking gratuit à 200m ▬▬▬▬▬▬ + d’infos sur la Ferme Le Talus ▬▬▬▬▬▬ 100% des fonds collectés serviront à financer la construction du village le talus, un projet associatif à but non lucratif.

Entrée gratuite de 18h à 20h / Après 20h, prévente obligatoire

