B.R.F. – Chaque vendredi soir de 18h à 23h Après cette longue période végétative, le Talus est en fleur et se languit de ré-ouvrir son comptoir et sa piste de danse au cœur de son potager. On a hâte de vous compter parmi nos jeunes pousses et de revoir une jonchée de pieds sur notre sol en Bois Raméal Fragmenté. Toute l’équipe du Talus vous donne donc rendez -vous pour les apéros BRF, un hommage a ce sol que les bénévoles foulent chaque jour ! Attention événement uniquement sur prévente : [https://www.helloasso.com/…/vendredi-brf-different-mood](https://www.helloasso.com/…/vendredi-brf-different-mood) Pas de billet en vente sur place, entrée impossible sans prévente. ▬▬▬▬▬ Au programme ▬▬▬▬▬ 2 juillet : Judaah (BFDM) x Norman Judaah (BFDM) Si BFDM s’est révélé comme l’un des labels Français les plus excitants de ces trois dernières années, balayant le statu quo du monde house et techno avec humour et ironie, c’est indéniablement grâce à son hyperactif capitaine et frère supérieur Judaah. Menant sa barque comme nul autre, le patron de label anciennement basé à Lyon désormais relocalisé à Marseille a été l’un des éléments fédérateurs au sein de la nouvelle vague de talents qui a déferlé dans le Rhône, ses environs, et dans tout le pays, même au delà, rassemblant autour de lui un petit groupe de producteurs et DJs sur la même longueur d’onde, tous mus par un certain sens de la fraternité et un désir commun d’apporter leur pierre à l’édifice du renouveau de la scène underground. Norman Producteur et Dj, Norman oscille entre compositions pour des ballets de danses contemporaines et dj set endiablés. Ses longs séjours dans les îles lui ont inspirés une musique entraînante et variée, de l ambient à la jungle. Prévente : [https://bit.ly/BRFjudaahxnormann](https://bit.ly/BRFjudaahxnormann) 9 juillet : La Graine La Graine, c’est cette idée qui germait en nous depuis un moment, celle de se réunir entre amis pour faire ce que l’on aime. Jouer quelques galettes bien granuleuses et faire remuer des dancefloors avec amour et passion. Arpenteurs de warehouse, chilleurs d’open-air et diggers de vinyles oubliés, la Graine prend racine dans un univers musical large pour une sélection électronique variée mais toujours exigeante. Le collectif officie désormais sous la double casquette d’organisateurs et DJ afin de proposer des événements qui lui ressemblent. Prévente : [https://bit.ly/BRFxLaGraine](https://bit.ly/BRFxLaGraine) 16 juillet : Bwi Bwi & Fullton Bwi Bwi Producteur originaire de Marseille, Bwi-Bwi a déjà fait pas mal de vagues avec son style house déconstruit, éclectique et ultra dansant. Avec ‘Insight’, sorti chez Lüüd Discs il s’est notamment fait repérer par Classic Music Company, label fondé par Derrick Carter et Luke Solomon, qui n’a pas hésité à signer la sortie digitale du titre. Fulton DJ foncièrement éclectique, Fulton compte maintenant 2 résidences au sein des web radio The Underground Session (UK) et Nowhere Radio (UK). Fulton prend un malin plaisir à mêler les ambiances solaires de la house ou du dub avec et les sonorités plus expérimentales du break et de la techno. Prévente : [https://bit.ly/BRFxBwiBwixFultonStreet](https://bit.ly/BRFxBwiBwixFultonStreet) 23 juillet : Omakase invite Plaisance Records Plaisance Records Avec la même énergie commune qui les a poussé à créer la web-radio Piñata Radio et le label Plaisance Records, Tom Manzarek et OG Maxwell se rejoignent derrière les platines. Avec un goût prononcé pour l’éclectisme et la fête, ils proposent des DJs Sets qui rassemblent aussi bien des sons clubs que solaires. Selon le public, l’heure, ils naviguent entre le balearic, la disco, le hip-hop, la soul jusqu’à la house, le UK Garage, les drumtracks ou la jungle. Omakase Membres fondateurs du jeune label phocéen « Omakase Recordings », DJs, producteurs et com-pagnons de route, Goldie B et Kumanope ont su nourrir chacune de leurs disciplines d’in-fluences diverses et variées, allant du jazz à la house, du hiphop à la bass music ou encore du Rnb la ukg, en passant par les musiques africaines, caribéennes et latines. Lorsqu’ils se retrouvent à deux derrière les platines, le mariage de leurs cultures respectives s’impose comme une invitation au voyage, sans frontières de temps ni d’espace, à la découverte d’une notion universelle : le groove. Prévente : [https://bit.ly/BRFx0makase](https://bit.ly/BRFx0makase) ▬▬▬▬▬ Covid 19 ▬▬▬▬▬ Le Talus s’adapte au contexte sanitaire actuel, avec une jauge limitée et une Prévente obligatoire ! Le port du masque est obligatoire pour commander des boissons Nous vous demandons d’adopter un comportement responsable afin que la célébration de la vie puisse continuer. Le Talus s’engage à permettre le déroulement de ses activités uniquement dans le respect de ces consignes. ▬▬▬▬▬ Infos pratiques ▬▬▬▬▬ RESTAURATION Restauration possible sur place jusqu’à 21h30. BUVETTE Bière et cidres à la pression Vin bio de la région Jus, limonades et sirop biologique CB acceptée Horaire de l’événement → 17h à 22h Pas de billet en vente sur place, entrée impossible sans prévente. En revanche ADHÉSION OBLIGATOIRE sur place si vous n’êtes pas déjà adhérent : Temporaire 24h : 1€ Annuelle 2021 : 6€

