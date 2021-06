Vendredi BRF Le TALUS, 25 juin 2021-25 juin 2021, Marseille.

Le TALUS, le vendredi 25 juin à 17:00

B.R.F. Après cette longue période végétative, le Talus est en fleur et se languit de ré-ouvrir son comptoir et sa piste de danse au cœur de son potager. On a hâte de vous compter parmi nos jeunes pousses et de revoir une jonchée de pieds sur notre sol en Bois Raméal Fragmenté. Toute l’équipe du Talus vous donne donc rendez -vous pour les apéros BRF, un hommage a ce sol que les bénévoles foulent chaque jour mais aussi un clin d’oeil au retour de la Bière, aux Records qui tournent et aux Fritures qu’on vous servira au bar. La formule est simple mais en ces temps compliqués c’est tout ce qui nous fallait ! A vendredi Attention événement uniquement sur prévente : [http://bit.ly/VendrediBRF-BRFSoundsystème](http://bit.ly/VendrediBRF-BRFSoundsystème) Pas de billet en vente sur place, entrée impossible sans prévente. ▬▬▬▬▬ Au programme ▬▬▬▬▬ 11 Juin : BRF Sound System Une ramification de patinistes oeuvrant pour la musique dans l’ombre des colchiques. Composé de DJ de différents collectifs marseillais, leur sélection large aux platines est un vrai booster de racines. Prévente: [http://bit.ly/VendrediBRF-BRFSoundsystème](http://bit.ly/VendrediBRF-BRFSoundsystème) 18 Juin : Extend&Play Collectif né en 2014, prônant des notions d’authencité et de partage autour d’une passion commune pour une house et une techno originellement influencée par la deepness et le groove de la côte Est américaine. Mais le voyage ne s’arrête pas là…. Fort de la rencontre et de la connexion entre trois Dj’s et producteurs, toutes générations confondues et au sens positif de la musique, le collectif E&P a pour but de se démarquer en apportant sa vision des choses au renouveau de la scène Marseillaise, grâce aux parcours et aux influences de chacun qui dépassent bien des frontières… Prévente: [http://bit.ly/VendrediBRF-Extend-play](http://bit.ly/VendrediBRF-Extend-play) 25 Juin : Different Mood Implanté dans le paysage marseillais depuis plusieurs années, Different Mood est un label indépendant qui participe et oeuvre à de nombreux projets pour développer une scène pleine de potentiel, souvent bridée par le manque de lieux à sa disposition. Après s’être occupé du hangar des puces avec Boiler Room, d’une coucher de soleil au Bon Air et sillonné la France dans divers club et festival, c’est au Talus qu’ils poseront leurs disques pour une soirée allant de l’afro à la house, de la disco à la techno, en un mot : la fête! Prévente: [http://bit.ly/VendrediBRF-DifferentMood](http://bit.ly/VendrediBRF-DifferentMood) ▬▬▬▬▬ Covid 19 ▬▬▬▬▬ Le Talus s’adapte au contexte sanitaire actuel, avec une jauge limitée et une Prévente obligatoire ! Le port du masque est obligatoire pour commander des boissons → Pas de masque, pas de boisson Nous vous demandons d’adopter un comportement responsable afin que la célébration de la vie puisse continuer. Le Talus s’engage à permettre le déroulement de ses activités uniquement dans le respect de ces consignes. ▬▬▬▬▬ Infos pratiques ▬▬▬▬▬ RESTAURATION Restauration possible sur place jusqu’à 21h30. BUVETTE Bière et cidres à la pression Vin bio de la région Jus, limonades et sirop biologique CB acceptée Horaire de l’événement → 17h à 22h Pas de billet en vente sur place, entrée impossible sans prévente. En revanche ADHÉSION OBLIGATOIRE sur place si vous n’êtes pas déjà adhérent : Temporaire 24h : 1€ Annuelle 2021 : 6€ – CB acceptée – Roue acceptée

5€ + adhésion

Le TALUS 603 Rue Saint-Pierre, 13012 Marseille Marseille Marseille 12e Arrondissement Bouches-du-Rhône



