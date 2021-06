Villenave-d'Ornon ALSH La Fontaine Gironde, Villenave d'Ornon Vendredi 9 Juillet 2021 ALSH La Fontaine Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

ALSH La Fontaine, le vendredi 9 juillet à 07:30

**MATIN** ——— ### _Sortie à la Piscine olympique de Villenave d’ornon (PS/MS/GS)_ ### **Départ : 9h30** ### **Retour :12h00** **Après – Midi** —————- ### _Groupe Moyenne Section_ Jeu : » Marque ton panier » ### _Groupe Grande Section_ Jeu : la balle aux prisonniers Pour la sortie à la piscine olympique nous demandons aux parents de fournir à leurs enfants les maillots de bain, bonnets de bain et serviette de bain qui sont obligatoires ALSH La Fontaine Rue Alfred Nobel, 33140 Villenave-d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde

