ALSH Jules-Verne, le vendredi 9 juillet à 07:30

MATIN: —— ### Groupe CP-CE1: Balle américaine Piscine Atelier récup’ > jusqu’à 11h ### Groupe CE2 et plus: Piscine Ludothèque Land’Art APRES-MIDI: ———– ### Groupe CP-CE1: Les Ecorangers se déchaînent (sortie à Cadaujac + pique-nique) ### Groupe CE2 et plus: Jeu de l’Oie de l’Environnement Les écorangers en action ALSH Jules-Verne 3-5 Rue Colette Besson, 33140 Villenave-d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde

