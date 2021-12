Villenave-d'Ornon ALSH Jules Ferry Gironde, Villenave d'Ornon Vendredi 31 Decembre ALSH Jules Ferry Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

ALSH Jules Ferry, le vendredi 31 décembre à 07:30

Rally photo “A la recherche du Petit Poucet” Boom de fin de vacances – Maquillage – Ballons Les contes ALSH Jules Ferry Rue Blaise Cendrars, 33140 Villenave-d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-31T07:30:00 2021-12-31T18:30:00

