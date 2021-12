Villenave-d'Ornon ALSH La Fontaine Gironde, Villenave d'Ornon Vendredi 31 Décembre : A bord du pôle express ALSH La Fontaine Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

ALSH La Fontaine, le vendredi 31 décembre à 07:30

MATIN —– ### Petits : • Jeu : ne réveille pas le conducteur • Fabrication carte de vœux ### Moyens : Fabrication de chapeaux ### Grands : • Fabrication carte de vœux • Jeu : balle assise APRES-MIDI ———- ### Petits : Fabrication de chapeaux ### Moyens : Création de tableaux feux d’artifice ### Grands : • Parcours vélos • Création de personnage à bascule

Veuillez fournir une gourde nominatives à vos enfants ainsi que des chaussons et des vêtements de rechanges nominatifs. Nous avons également besoin de mouchoirs et de lingettes. Merci

Les enfants embarqueront à bord du pôle express afin de quitter le pays de Noël et rentrer à temps pour la fête de la Saint Sylvestre. ALSH La Fontaine Rue Alfred Nobel, 33140 Villenave-d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde

2021-12-31T07:30:00 2021-12-31T18:30:00

