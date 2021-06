Paris Péniche Le Marcounet Paris vendredi 30 Juillet : Hugo Corbin Duo Péniche Le Marcounet Paris Catégorie d’évènement: Paris

vendredi 30 Juillet : Hugo Corbin Duo Péniche Le Marcounet, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 30 juillet 2021

de 17h à 20h

gratuit

vendredi 30 Juillet : Hugo Corbin Duo vendredi 30 Juillet : Hugo Corbin Duo Concert gratuit en terrasse, 18h-21h Concerts -> Jazz Péniche Le Marcounet quai de l’Hôtel de Ville Paris 75004 Contact : https://www.peniche-marcounet.fr Concerts -> Jazz

Date complète :

2021-07-30T17:00:00+02:00_2021-07-30T20:00:00+02:00

x

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Péniche Le Marcounet Adresse quai de l'Hôtel de Ville Ville Paris lieuville Péniche Le Marcounet Paris