MATIN: —— ### Groupe CP-CE1: Les vikings découvrent le bownling (groupe 2) Jeu des 7 familles Cache-cache viking Les vikings s’affrontent ### Groupe CE2 et plus: SAGAVIK à Cadaujac APRES-MIDI: ———– ### Groupe CP-CE1: Entraînement des vikings ### Groupe CE2 et plus: Bataille des vikings (queue du diable géante) à Cadaujac Les Vikings débarquent à Verne ALSH Jules-Verne 3-5 Rue Colette Besson, 33140 Villenave-d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde

