ALSH La Fontaine, le vendredi 29 avril à 07:30

MATIN —– ### Sortie Piscine ### Villenave d’ornon ### _**Départ 9h30**_ ### _**Retour 12h15**_ ### Bonnet ### Maillot de bain (pas de short) ### Serviette de bain APRES-MIDI ———- ### La Fête des insectes ### Maquillage ### Musique

Veuillez fournir une gourde nominatives à vos enfants ainsi que des chaussons et des vêtements de rechanges nominatifs. Nous avons également besoin de mouchoirs et de lingettes. Merci

Il est temps de monter au haricot géant et d’aller découvrir ce monde des petites bêtes pas si petites que ça…. Les enfants pourront faire des activités de découverte autour des insectes. ALSH La Fontaine Rue Alfred Nobel, 33140 Villenave-d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde

2022-04-29T07:30:00 2022-04-29T18:30:00

