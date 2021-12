Villenave-d'Ornon ecole aimé cesaire Gironde, Villenave d'Ornon Vendredi 24 décembre ecole aimé cesaire Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

**MATIN** ——— _**Enfants scolarisés à Césaire:**_ Atelier Cuisine : Création de petit croque Mr Ou Parcours de noël _**Enfants scolarisés à Curie:**_ Jeu du lutins * Carte Cadeau _**Enfants Scolarisés à Verne**_ Atelier Cuisine : Création d’un dessert pour le repas de midi Ou Jeu de lancer **APRES MIDI** ————– _**Cinéma de Césaire**_ _**Cours métrage**_ _**de noël**_ Thématique : Renato aide le Père Noel ecole aimé cesaire rue francoise dolto villenave d’ornon Villenave-d’Ornon Gironde

