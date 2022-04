Vendredi 22 Avril ecole aimé cesaire Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

ecole aimé cesaire, le vendredi 22 avril à 07:30

**MATIN** ——— **Enfants scolarisés à Césaire** Piscine 9h30-12h Maillot de bain* bonnet de bain obligatoire * serviette **Enfants Scolarisés à Curie** * Fabrication de pièce d’or * Les quatre refuges **APRES MIDI** ————– **Enfants scolarisés à Césaire** * Drapeau des pirates * Jeu les pompons des lapins **Enfants Scolarisés à Curie** * Sabre des pirates * Ballon en cage Thématique : A la recherche du lapin perdu ecole aimé cesaire rue francoise dolto villenave d’ornon Villenave-d’Ornon Gironde

2022-04-22T07:30:00 2022-04-22T18:30:00

