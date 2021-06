Vendredi 2 Juillet Jean Philippe Bordier Duo Péniche Le Marcounet, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 2 juillet 2021

de 17h à 20h

gratuit

Vendredi 2 Juillet Jean Philippe Bordier Duo

Vendredi 2 Juillet Jean Philippe Bordier Duo

Leila Duclos, étoile montante du swing vocal, que l’on reconnaît à sa voix douce et grave et à son scat audacieux dans la lignée d’Ella Fitzgerald s’accompagne du talentueux guitariste et compositeur Jean-Phillipe Bordier au phrasé mélodique et inspiré dans la lignée de Kenny Burell et de George Benson. Sur les thèmes les plus célèbres du répertoire jazz , les deux musiciens lâcheront, en toute virtuosité, les grands chevaux de l’improvisation.

Concert gratuit en terrasse, 18h-21h

Concerts -> Jazz

Péniche Le Marcounet quai de l’Hôtel de Ville Paris 75004

Contact : https://www.peniche-marcounet.fr

Concerts -> Jazz

Date complète :

2021-07-02T17:00:00+02:00_2021-07-02T20:00:00+02:00

x