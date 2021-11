Miramas Place Jourdan Bouches-du-Rhône, Miramas Vendredi 17 décembre Place Jourdan Miramas Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Place Jourdan, le vendredi 17 décembre à 12:30

• Journée internationale du pull de Noël, 12h30-14h30 et 17h-20h Venez entre amis, en famille, collègues de travail vous faire photographier avec vos pulls de Noël. Cadeaux pour la photo la plus fun ! • Ouverture officielle du village – 17h • Concert Gospel avec Gospel garden – 19h Ouverture exceptionnelle des animations jusqu’à 20h : patinoire, réalité virtuelle et carrousel.

Entrée libre

Place Jourdan Place Jourdan 13140 Miramas

