Villenave-d'Ornon ALSH La Cascade Gironde, Villenave d'Ornon Vendredi 16 juillet ALSH La Cascade Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Villenave d'Ornon

Vendredi 16 juillet ALSH La Cascade, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Villenave-d'Ornon. Vendredi 16 juillet

ALSH La Cascade, le vendredi 16 juillet à 07:30

_**Matin:**_ Grand jeu : *Le rallye des étoiles * **_Après midi:_** Jeux d’eau /I\ Prévoir maillot de bain, serviette, crème solaire, casquette Les Supers Héros ALSH La Cascade avenue Edouard Bourlaux, Villenave-d’Ornon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-16T07:30:00 2021-07-16T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Villenave d'Ornon Étiquettes évènement : Autres Lieu ALSH La Cascade Adresse avenue Edouard Bourlaux, Ville Villenave-d'Ornon lieuville ALSH La Cascade Villenave-d'Ornon