VENDREDI 15 OCTOBRE 2021 10 rue du Nouveau Brunswick 86100 Chatellerault, 15 octobre 2021, Châtellerault.

VENDREDI 15 OCTOBRE 2021

10 rue du Nouveau Brunswick 86100 Chatellerault, le vendredi 15 octobre à 20:30

Loin des stands up traditionnels, Arnaud Cosson revient avec un nouveau spectacle dans lequel il exprime toute sa force comique, à travers ses personnages pétés du casque. Comme le dit Edward Bond « Le but du théâtre est d’affronter les limites », ça tombe bien car Arnaud Cosson n’en a aucune et son imagination non plus. Nouveaux sketchs, nouveaux personnages, nouveaux textes, nouvelle coupe de cheveux ( y’en a moins), tout est nouveau dans ce spectacle et ce serait dommage de le louper car tout est toujours très bon dans le Cosson.

Sur inscription, 10€

ARNAUD COSSON

10 rue du Nouveau Brunswick 86100 Chatellerault 10 rue du Nouveau Brunswick chatellerault 86100 Châtellerault Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-15T20:30:00 2021-10-15T22:30:00