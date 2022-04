Vendredi 15/04 à 20H30, FÉLINE ET L’ESPACE DE L’ÉTRANGER par la Cie Bulle d’Artis, au Théâtre Les 7 chandelles de Maubourguet CAC Jean Glavany Maubourguet Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

le vendredi 15 avril

Vendredi 15 Avril, à 20h30, Le Théâtre Les 7 chandelles accueillera la Cie Bulle d’Artis pour son spectacle Féline et l’espace de l’étranger. La troupe, récemment implantée dans le Gers, réunit des artistes de la marionnette, du théâtre et de la musique. Les comédien.nes marionnettistes, Isabelle BEDHET et Jean-Philippe HEMERY, font corps avec les personnages, et le piano de Xavier FARO, leur donne voix. Ils sont exceptionnels ! Cette création suspendue dans une bulle de poésie pure, traite avec douceur du chaos de l’humanité, étrange écho criant d’actualité, et de la magie de la rencontre de l’Autre et donc de Soi. Réservations auprès de l’Office du Tourisme de Maubourguet 05.62.96.39.09 Paiement uniquement sur place le soir du spectacle. Accessible dès 7 ans. Représentation scolaire le même jour à 14h30. Restauration sur place avec le Food Truck haïtien La Choukoun

Tarif Plein : 10€ / Tarif Réduit 8€

Spectacle visuel et musical CAC Jean Glavany 65 700 maubourguet Maubourguet Hautes-Pyrénées

2022-04-15T14:30:00 2022-04-15T16:00:00;2022-04-15T20:30:00 2022-04-15T22:30:00

