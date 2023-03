Vendredi 13 LE TRIOMPHE Saint-ETIENNE Catégories d’Évènement: Loire

Saint-Étienne

Vendredi 13 LE TRIOMPHE, 18 mars 2023, Saint-ETIENNE. Vendredi 13 LE TRIOMPHE. Un spectacle à la date du 2023-03-18 à 19:30 (2023-03-17 au ). Tarif : 17.8 à 17.8 euros. Quand on apprend au cours de la soirée que son amie s’est peut-être crashée en avion et qu’on a soi-même gagné au loto, comment cacher sa joie ? Jérôme et Christelle ont invité à dîner un couple d’amis. Mais Monsieur arrive seul, effondré. Il vient d’apprendre que l’avion qui ramenait sa femme à Paris s’est crashé en mer. Suspendu aux nouvelles avec le veuf potentiel pour savoir si sa femme fait partie ou non des survivants, le couple apprend qu’il vient de gagner au super tirage du loto de ce vendredi 13. Le mot d’ordre est dès lors « cache ta joie ». Nombreux rebondissements à prévoir au cours de cette soirée mouvementée. Vendredi 13 Votre billet est ici LE TRIOMPHE Saint-ETIENNE 4 Square Violette Loire Quand on apprend au cours de la soirée que son amie s’est peut-être crashée en avion et qu’on a soi-même gagné au loto, comment cacher sa joie ? Jérôme et Christelle ont invité à dîner un couple d’amis. Mais Monsieur arrive seul, effondré. Il vient d’apprendre que l’avion qui ramenait sa femme à Paris s’est crashé en mer. Suspendu aux nouvelles avec le veuf potentiel pour savoir si sa femme fait partie ou non des survivants, le couple apprend qu’il vient de gagner au super tirage du loto de ce vendredi 13. Le mot d’ordre est dès lors « cache ta joie ». Nombreux rebondissements à prévoir au cours de cette soirée mouvementée. .17.8 EUR17.8. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Loire, Saint-Étienne Autres Lieu LE TRIOMPHE Adresse 4 Square Violette Ville Saint-ETIENNE Departement Loire Lieu Ville LE TRIOMPHE Saint-ETIENNE

LE TRIOMPHE Saint-ETIENNE Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-etienne/

Vendredi 13 LE TRIOMPHE 2023-03-18 was last modified: by Vendredi 13 LE TRIOMPHE LE TRIOMPHE 18 mars 2023 LE TRIOMPHE Saint-ETIENNE

Saint-ETIENNE Loire