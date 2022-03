Vendredi 11 Mars à 20H30 au Théâtre Les 7 chandelles de Maubourguet, L’ESCROC DIVIN de et par Didier GALAS CAC Jean Glavany, 11 mars 2022, Maubourguet.

Vendredi 11 Mars à 20H30 au Théâtre Les 7 chandelles de Maubourguet, L’ESCROC DIVIN de et par Didier GALAS

CAC Jean Glavany, le vendredi 11 mars à 20:30

Le Théâtre Les 7 chandelles s’associe au Parvis, scène nationale Tarbes Pyrénées pour vous proposer un moment fort de notre saison culturelle, la rencontre d’un escroc divin pas comme les autres ! Une histoire burlesque et surprenante, un récit, conté, mis en images, en musique et en paroles, par la Cie LES HAUTS PARLEURS (78) En ces temps d’exode où la notion de territoire est plus que jamais interrogée, partons à la rencontre d’un personnage emblématique de la tribu nord-américaine les Winnebagos : Wakdjunkaga pour mieux questionner nos visions du monde. L’ESCROC DIVIN De et par Didier GALAS, Musique Christine LAIZÉ et Stéphane LEACH, Dessin : Jean-François GUILLON ENTRE ICI ET LÀ -BAS … A la manière de Renard, Scapin et Figaro, Wakdjunkaga est tour à tour démiurge, pitre, bouffon, et raconte une société qui se fonde avant tout dans sa relation à la nature. Un récit pour faire grandir, qui remet en question l’équilibre de notre monde occidental. Une histoire qui livre aussi, en creux, le récit d’un génocide… Soirée introduite par la troupe du T7C et un poème de Pierre Melendez tiré de son recueil : “Les chemins de l’exil” aux editions Arcane 17 Service de restauration sur place en extérieur, par le Foodtruck La Choukoun d’Haïti [https://www.facebook.com/La-Choukoun-108791771047674](https://www.facebook.com/La-Choukoun-108791771047674) Résevations après de notre partenaire Le Parvis scène nationale Tarbes Pyrénées centre commercial Le Méridien, 1er étage route de Pau – 65420 Ibos billetterie 05 62 90 08 55 / [accueil@parvis.net](mailto:accueil@parvis.net)

Tarifs : 12€ / 8€ / 6€

En partenariat avec Le Parvis, Scène nationale Tarbes-Pyrénées

CAC Jean Glavany 65 700 maubourguet Maubourguet Hautes-Pyrénées



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-11T20:30:00 2022-03-11T22:30:00