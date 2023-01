Vendre son âme au diable… ou à GoldTex ? Rencontre avec Laurent Gaudé Médiathèque Marguerite Duras, 1 avril 2023, Paris.

Le samedi 01 avril 2023

de 15h00 à 16h30

. gratuit

Rencontre dans le cadre du Festival Hors Limites

Quand la Grèce en faillite est rachetée par GoldTex, une grosse multinationale, et que ses citoyens deviennent des salariés, la mégalopole de Magnaville est divisée en trois zones : en zone 1, l’élite, hommes et femmes politiques, personnalités, qui vivent dans le luxe et l’abondance. En zone 2, les « cilarié·e·s », personnes diplômées embauchées par l’État sur des contrats de 10 ans renouvelables qui vivent dans un calme relatif. Enfin, en zone 3, les autres, qui vivent dans un espace suburbain, pauvre, sale et détruit par la crise environnementale. C’est là que vit Zem Sparak, un « chien », c’est-à-dire un policier déclassé, personnage amer et sombre, qui a perdu toutes ses illusions d’étudiant révolté lors du rachat de son pays. Un matin, dans ce quartier abandonné à sa misère, un corps retrouvé ouvert le long du sternum va rompre le renoncement dans lequel Zem s’est depuis longtemps retranché. Placé sous la tutelle d’une inspectrice de la zone 2, il se lance dans une longue enquête.

Sous les ciels en furie d’une mégalopole privatisée, Chien 51 se fait l’écho de notre monde inquiétant, à la fois menaçant et menacé. Mais ce roman abrite aussi le souvenir ardent de ce qui fut, à transmettre pour demain, comme un dernier rempart à notre postmodernité.

Rencontre animée par Sophie Joubert.

Cette rencontre a été élaborée en partenariat avec l’association des bibliothèques en Seine-Saint-Denis, dans le cadre du Festival Hors Limites.

Laurent Gaudé

Écrivain et dramaturge, Laurent Gaudé a obtenu le prix Goncourt des lycéens et le prix des libraires avec La Mort du roi Tsongor (Actes Sud, 2003), puis les prix Goncourt et Jean-Giono avec Le Soleil des Scorta (Actes Sud), en 2004. Il est notamment l’auteur des romans Eldorado (2006), Écoutez nos défaites (2016) et Salina. Les trois exils (2018).

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris

Contact : 0155254910 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr

Jean-Luc Bertini (sept 2023)