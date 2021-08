Vendôme Vendôme Loir-et-Cher, Vendôme Vendôme Ville d’Art et d’Histoire – Les lundis d’art et d’histoire en Octobre à Vendôme Vendôme Vendôme Catégories d’évènement: Loir-et-Cher

Vendôme

Vendôme Ville d’Art et d’Histoire – Les lundis d’art et d’histoire en Octobre à Vendôme Vendôme, 4 octobre 2021, Vendôme. Vendôme Ville d’Art et d’Histoire – Les lundis d’art et d’histoire en Octobre à Vendôme 2021-10-04 14:30:00 14:30:00 – 2021-10-25

Vendôme Loir-et-Cher 4.8 EUR Vendôme Ville d’Art et d’Histoire – Les lundis d’art et d’histoire en Octobre à Vendôme. Programme des lundis : Lundi 4 : Vendôme et la Saintonge, histoires croisées. Lundi 11 : Vendôme sous Napoléon (réservation obligatoire : nombre limité et accès exceptionnel). Lundi 18 (RV au CIAP ) : Le Loir à Vendôme, l’exposition. Lundi 25 : Le Loir, de ponts en passerelles. Un guide conférencier agréé par le ministère de la culture vous fait partager ses connaissances et sa passion pour Vendôme. Il connaît toutes les facettes du patrimoine de la ville et vous donne les clefs pour comprendre l’histoire et le développement de la ville au fil des quartiers. +33 2 54 77 05 07 Vendôme Ville d’Art et d’Histoire – Les lundis d’art et d’histoire en Octobre à Vendôme. Programme des lundis : Lundi 4 : Vendôme et la Saintonge, histoires croisées. Lundi 11 : Vendôme sous Napoléon (réservation obligatoire : nombre limité et accès exceptionnel). Lundi 18 (RV au CIAP ) : Le Loir à Vendôme, l’exposition. Lundi 25 : Le Loir, de ponts en passerelles. Service patrimoine – ville de Vendôme dernière mise à jour : 2021-08-04 par

Détails Catégories d’évènement: Loir-et-Cher, Vendôme Autres Lieu Vendôme Adresse Ville Vendôme lieuville 47.79313#1.06575