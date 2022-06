Vendôme Ville d’Art et d’Histoire – Les lundis d’art et d’histoire en juin à Vendôme

Vendôme Ville d'Art et d'Histoire – Les lundis d'art et d'histoire en juin à Vendôme : l'église Notre-Dame-des-Rottes, places et foirails, détails du patrimoine de Vendôme à la loupe ! Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins : visite guidée le samedi 4 Juin du parc du château de Vendôme. Laissez-vous conter Vendôme, ville d'art et d'histoire en compagnie d'un guide conférencier agréé par le ministère de la Culture. Il vous fait partager ses connaissances et sa passion pour Vendôme. +33 2 54 77 05 07

