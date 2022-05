Un concert de lieder des Amis de la Musique en Vendômois Monceau Assurances Vendôme Catégories d’évènement: Loir-et-Cher

Un concert de lieder des Amis de la Musique en Vendômois Monceau Assurances, 15 septembre 2019 17:00, Vendôme. Dimanche 15 septembre 2019, 17h00 Sur place Entrée : 5€ à 18€ – Réservations : 06 67 37 39 33 et pdegouberville@gmail.com Ouverture de la saison des Amis de la Musique en Vendômois : un concert de Lied par le duo Erminie Blondel, soprano, et le pianiste Thomas Tacquet-Fabre, le 29 septembre à 17h à Vendôme Organisé en partenariat avec le Forum Voix Etouffées, le premier concert de la 24ème saison des Amis de la Musique en Vendômois mettra en avant le lied. Expression absolue du raffinement culturel de l’Europe centrale, le Lied a connu une histoire magnifique de Schubert à Richard Strauss autant que, en France, les mélodies pour piano signées Duparc, Ravel ou Debussy. Dans la haute société du XIXème siècle, cette forme musicale est, en outre, le royaume de l’intimité. Ensuite, explique Amaury du CLOSEL, chef d’orchestre et président de l’association « au début du XXème siècle, lors de l’Holocauste, le Lied a été repris par des compositeurs pour la plupart juifs, en des chansons populaires issues de différents judaïsmes dans leur langue originelle, qu’il s’agisse du ladino, langue de la tradition sépharade issue des juifs d’Espagne, ou du yiddish parlé par les ashkénazes. Ces musiques furent ensuite interdites en Allemagne par les nazis ». Le concert du dimanche 29 septembre, à Vendôme, permettra au public d’entrer dans l’intimité de ces « voix étouffées » et de découvrir un capital musical peu connu. Les interprètes, Erminie BLONDEL, soprano et Thomas TACQUET-FABRE, pianiste, et chef du chœur Fiat-Cantus, s’associent régulièrement au travail de découverte de ces compositeurs entreprit par Amaury du CLOSEL. Programme : Simon Laks (1901-1983) : Huit chants populaires juifs Louis Saguer (1907-1991 : Cuatros Canticas sefardies Max Kowalski (1882-1956) : Pierrot Lunaire Gustav Mahler (1860-1911) : Lieds extraits de Des Knaben Wunderhorn Renseignements pratiques : Dimanche 29 septembre 2019, à 17h Auditorium Monceau Assurances de Vendôme 1, avenue des cités unies d’Europe (Entrée de la gare TGV) Réservations : 06 67 37 39 33 et pdegouberville@gmail.com https://musique-vendomois.org Monceau Assurances 1 avenue des Cités Unies d’Europe 41100 Vendôme Vendôme-Quartiers Nord Loir-et-Cher dimanche 15 septembre 2019 – 17h00 à 20h00

