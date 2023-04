5 Chefs au piano à Vendôme 12 Rue Edouard Branly, 20 octobre 2023, Vendôme.

5 Chefs au Piano est une aventure culinaire et solidaire entre chefs cuisiniers des restaurants Habitat Jeunes de la région Centre – Val de Loire et leurs équipes.

Un menu des « 5 chefs au piano » qui s’annonce « Sport » !.

Vendredi 2023-10-20 à 12:00:00 ; fin : 2023-10-20 . .

12 Rue Edouard Branly

Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



5 Chefs au Piano is a culinary and solidarity adventure between chefs from Habitat Jeunes restaurants in the Centre ? Val de Loire region and their teams.

A menu of « 5 chefs at the piano » that promises to be « Sport »!

5 Chefs au Piano es una aventura culinaria y solidaria entre los chefs de los restaurantes Habitat Jeunes de la región Centre ? Val de Loire y sus equipos.

Un menú « 5 Chefs al Piano » que promete ser ¡ »Sport »!

5 Chefs au Piano ist ein kulinarisches und solidarisches Abenteuer zwischen den Chefköchen der Habitat Jeunes-Restaurants in der Region Centre? Val de Loire und ihren Teams.

Ein Menü der « 5 Chefs am Klavier », das « Sport » verspricht!

