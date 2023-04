Conférence par la Société Archéologique à Vendôme, 12 mai 2023, Vendôme.

Venez participez à ces conférences présentées par la Société Archéologique du Vendômois..

Vendredi 2023-05-12 à 20:00:00 ; fin : 2023-05-12 . EUR.

Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



Come and participate in these conferences presented by the Société Archéologique du Vendômois.

Venga y participe en estas conferencias presentadas por la Société Archéologique du Vendômois.

Kommen Sie und nehmen Sie an diesen Vorträgen teil, die von der Société Archéologique du Vendômois präsentiert werden.

Mise à jour le 2023-04-03 par OT de Vendome – Territoires Vendomois