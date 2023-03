20 ans de Figures Libres à Vendôme Vendôme Vendôme Catégories d’Évènement: Loir-et-Cher

Vendôme

20 ans de Figures Libres à Vendôme, 8 avril 2023, Vendôme

2023-04-08 20:30:00

Loir-et-Cher Vendôme . 20 ans de Figures Libres à Vendôme. Un temps en trois étapes qui conviera la release-party d’un artiste du cru avec Sioul, le retour pour la dernière tournée d’un des groupes chouchou des Rockomotives à savoir les BRNS, et la Battue qui avait fait sensation par le passé à Gare à la Rochette. Un temps de fêtes et de retrouvailles avec probablement des bougies en forme de lumières scène et des ballons en forme de ballons. Le tout à prix libre mais participation obligatoire, tant il nous paraissait hasardeux de chiffrer l’entrée à sa propre fête. L’association « Figures Libres » fête ses 20 ans ! +33 2 54 77 06 92 https://www.figureslibres.org/ ©Figures Libres

