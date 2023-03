Cross training party à Vendôme Vendôme Catégories d’Évènement: Loir-et-Cher

Vendôme

Cross training party à Vendôme, 31 mars 2023, Vendôme . Cross training party à Vendôme Rue Geoffroy Martel Vendôme Loir-et-Cher

2023-03-31 19:00:00 19:00:00 – 2023-03-31 21:30:00 21:30:00 Vendôme

Loir-et-Cher . Cross training party à Vendôme. Une 1ere sous forme de parcours aquatique et d’enchaînements de série fitness à sec. Une seconde activité avec la découverte des PALMES : alliance du développement de l’endurance et de la vitesse sans oublier les muscles des jambes. Durant ses 2 activités, le bassin ludique sera disponible pour tester librement et à son rythme les différents appareils de musculation aquatique (aqua-bike, trampoline, abdo, fessiers). Sans oublier l’accès illimité à l’espace bien-être (sauna, hammam et la tisanerie). Si vous en avez, prévoir ses palmes, lunette de natation et ses chaussons pour tester l’aquabike. Inscription à l’accueil. Places limitées. Une soirée sous le signe du sport et de la détente avec la découverte de nouvelles activités dans le grand bassin. centreaquatique-accueil.vendome@catv41.fr +33 2 54 89 19 00 Centre aquatique de Vendôme – Territoires Vendômois

Vendôme

dernière mise à jour : 2023-03-23 par

Détails Catégories d’Évènement: Loir-et-Cher, Vendôme Autres Lieu Vendôme Adresse Rue Geoffroy Martel Vendôme Loir-et-Cher Ville Vendôme Departement Loir-et-Cher Tarif Lieu Ville Vendôme

Vendôme Vendôme Loir-et-Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vendome /

Cross training party à Vendôme 2023-03-31 was last modified: by Cross training party à Vendôme Vendôme 31 mars 2023 loir-et-cher Rue Geoffroy Martel Vendôme Loir-et-Cher Vendôme

Vendôme Loir-et-Cher