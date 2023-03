Initiation au STOP MOTION à Vendôme Vendôme Catégories d’Évènement: Loir-et-Cher

Loir-et-Cher . Initiation au STOP MOTION à Vendôme. Dans le cadre du festival « Vagabondages 2023 ». Filmés image par image, il s’agit, à chaque prise, de déplacer légèrement les objets afin que lorsque la vidéo est passée à vitesse normale (24 images par seconde), ils semblent animés. A partir de 8ans. Sur inscription. Nombre de places limité à 8. Nouvelle animations dans votre médiathèque bibliotheque@catv41.fr +33 2 54 89 43 66 https://www.mediaenvendomois.fr/node/3787763 Vendôme Tourisme

