Vendôme

Randonnée Paris Passages Couverts gare ter, 9 avril 2022 07:30, Vendôme. Samedi 9 avril, 07h30 Sur place sur inscription avant le 29/03/2022 balade.vendome@gmail.com Randonnée Paris Passages Couverts BALADE propose PARIS PASSAGES COUVERTS

Samedi 9 AVRIL 2022: Circuit balisé de 12 km proposé par le Godillot Familial Départ des cars à 7h30

Pôle Multimodal Gare SNCF (TER) 7-9 Boulevard de Trémault à Vendôme

(Retour à Vendôme vers 20h00)

34 € par personne (Inclus le voyage en car et l’inscription à la randonnée )

Bulletin d’inscription disponible à l’Office de Tourisme Parc Ronsard 47 rue Poterie 41100 Vendôme

renseignement par tel : 06 23 82 14 14 ou 06 31 28 73 32

ou sur le site : www.balade-vendome.fr.

