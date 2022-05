Amaury du Closel dirigera la passion selon St Jean de J.S Bach à Vendôme Église de la Madeleine de Vendôme Vendôme Catégories d’évènement: Loir-et-Cher

Amaury du Closel dirigera la passion selon St Jean de J.S Bach à Vendôme Église de la Madeleine de Vendôme, 5 avril 2020 16:00, Vendôme. Dimanche 5 avril 2020, 16h00 Sur place Tarifs : 20€ (adultes), 16€ (adhérents), 5€ (enfants, élèves des écoles de musique) info@musique-vendomois.org Amaury du Closel dirigera La « Passion selon saint Jean », de J.S. Bach, le jour des Rameaux, à Vendôme et réunira plusieurs solistes de choix, le chœur Fiat-Cantus et l’Orchestre Les Métamorphoses Pour clore leur 24ème saison musicale, les Amis de la Musique en Vendômois se tournent vers le répertoire de musique sacrée en présentant l’oratorio du compositeur allemand Jean-Sébastien Bach que le chef d’orchestre Amaury du CLOSEL dirigera le dimanche 5 avril 2020 à 17h en l’église de la Madeleine de Vendôme. 296 ans après sa création à Leipzig (Saxe) le vendredi Saint 1724, la Passion selon saint Jean sera jouée le dimanche des Rameaux, qui est, dans le calendrier liturgique chrétien, à la fois la fête de l’entrée du Christ dans Jérusalem salué par des palmes, et le jour de commémoration de la Passion du Christ et de sa mort sur la croix. L’ouvrage lyrique dramatique, pour solistes, chœur et orchestre, dont le sujet porte sur des récits des souffrances contenus dans l’évangile de l’apôtre Jean, se structure musicalement par une ouverture, des récitatifs, des airs et des parties pour chœur qui représente la foule. Dans cette dramaturgie, J.S Bach raconte l’histoire de la Passion en y soulignant des thèmes comme la nature divine de Jésus, la glorification du Christ par l’humiliation et la libération des chrétiens des forces du mal. Ce concert du temps de Pâques nécessitera un effectif de 50 exécutants et réunira plusieurs solistes bien choisis, (Jésus : Félix Rumpf, l’Évangéliste : Léo Vermot-Desroches, Soprano : Helena Bregar, Ténor : Sahy Ratia), le chœur Fiat-Cantus dirigé par Thomas Tacquet-Fabre et l’Orchestre Les Métamorphoses, le tout sous la baguette du chef Amaury du Closel. Tous restitueront l’authenticité des interprétations que Bach a pu entendre de son vivant. Dimanche 5 avril 2020 à 17h Église de la Madeleine de Vendôme Église de la Madeleine de Vendôme 4 rue Saint-Jacques 41100 VENDÔME 41100 Vendôme Vendôme-Quartiers Centre Loir-et-Cher dimanche 5 avril 2020 – 16h00 à 19h00

