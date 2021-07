Loir-et-Cher, Vendôme Musique baroque par l’Orchestre Les Métamorphoses à Vendôme Cloître de l’Abbaye de la Trinité de Vendôme Catégories d’évènement: Loir-et-Cher

Musique baroque par l’Orchestre Les Métamorphoses à Vendôme Cloître de l’Abbaye de la Trinité de Vendôme, 13 juillet 2021 21:00-13 juillet 2021 22:15, . Mardi 13 juillet, 21h00 Entrée libre info@academielyrique.org Les festivités du 14 juillet débutent avec l’orchestre d’Amaury du Closel Invité par la Ville de Vendôme, l’Orchestre Les Métamorphoses prendra part aux animations de la fête du 14 juillet. A l’occasion, l’ensemble sera dirigé par le chef d’orchestre italien Giancarlo di Lorenzo invité par son homologue français Amaury du Closel, directeur musical de l’Académie Lyrique qui élabore la tournée estivale de l’orchestre. Le programme de musique baroque donnera à entendre une cantate Bach, des airs d’opéra de Haendel et un concerto pour deux hautbois de Vivaldi. La soprano lyrique Anaïs Frager est attendue dans la cantate du mariage de J.S.Bach et les extraits de l’opéra Alcina du grand Haendel qu’elle chantera sur la scène du cloître de l’Abbaye de Vendôme mardi 13 juillet à 21h,

En intermède, les hautboïstes Nathanaël Rinderknecht et Sophie Le Denmat tiendront les pupitres des virtuoses qui les ont tenus auparavant à l’Ospedale de la Pieta de Venise (Italie) où Vivaldi enseigna et composa à partir de 1704 pour des enfants doués en musique.

Entrée libre. PROGRAMME GEORG FRIEDRICH HAENDEL (1685 – 1759) Alcina HWV 34 : Ouverture

Airs : « Ombre Pallide», «Si son quella», «Tornami a vagghegiar» ANTONIO VIVALDI (1678 – 1741) Concerto pour 2 Hautbois en ré mineur, RV 535 JEAN-SÉBASTIEN BACH (1685 – 1750) «O holder Tag, erwünschte Zeit»

Cantate n°210 dite «du mariage» BWV 210 AVEC

Hautbois : Nathanaël Rinderknecht, Sophie Le Denmat, Clavecin : Thomas Tacquet-Fabre

Soprano : Anaïs Frager

Direction : Giancarlo di Lorenzo

Orchestre Les Métamorphoses https://www.facebook.com/orchestremetamorphoses Cloître de l’Abbaye de la Trinité de Vendôme Place Gracchus Babeuf 41100 Vendôme Loir-et-Cher mardi 13 juillet – 21h00 à 22h15

