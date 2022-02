Un festival de sonates par le pianiste virtuose Antonio di Critofano ! Auditorium Monceau Assurances, 20 mars 2022 17:00, Vendôme.

Dimanche 20 mars, 17h00 Sur place Tarifs : 18€,14€ (adhérents), 5€ enfants et élèves des conservatoires http://www.musique-vendomois.org, 06 67 37 39 33

La sonate de piano à l’honneur du récital de retrouvailles du virtuose d’Antonio di Cristofano avec le public vendômois. Une prestation haute en couleurs sentimentales !

Toujours fidèle aux Amis de la Musique en Vendômois, Antonio di CRITOFANO qui a encore joué sur différentes scènes européennes en 2021, reviendra devant le public loir-et-chérien dimanche 20 mars à Vendôme. Le pianiste virtuose italien lui réserve un récital haut en couleurs sentimentales composé de sonates de Mozart, Beethoven et Schubert.

Du classique au piano forté

« Le classicisme viennois, représenté par Haydn et Mozart, a fixé l’architecture de la sonate pour clavier en privilégiant une forme en trois mouvements : vif-lent-vif », explique le chef d’orchestre Amaury du Closel. La sonate K330 de Mozart, est un modèle de cet équilibre ! Plaisante, fraiche, elle se déploie d’abord ornée d’arpèges et de trilles, puis émerge un chant doux, suppliant, avant un final enjoué, charmant et gracieusement conclu

Au romantisme du piano à marteaux

« La sonate pour piano a connu son âge d’or au 19ème siècle, favorisé par les progrès d’être passé au clavier à marteaux avec de nouvelles sonorités. Beethoven et Schubert ont ouvert la voie et leur cycle de sonates font autorité », ajoute Amaury du Closel. La 8ème sonate de Beethoven dite « pathétique » composée en 1798-99, est l’une des plus populaire de Beethoven, même à son époque, et très prisée des mélomanes et des apprentis pianistes. Expressions musicales de l’univers nocturne de Schubert., la sonate n°4 op. 164 est bâtie sur le contraste, à la fois romantique et intime.

PROGRAMME

MOZART (1756-1791) : sonate pour piano n°10 en ut majeur KV 330

BEETHOVEN (1770-1827) : sonate pour piano n°8 en do mineur op.13, dite Pathétique

SCHUBERT (1797-1828) : sonate pour piano n°4 en la mineur op.164 (D 537)

Dimanche 20 mars 2022 à 17h,

Auditorium Monceau Assurances de Vendôme

(1 avenue des cités unies d’Europe, entrée de la gare TGV)

Tarifs : 18€,14€ (adhérents), 5€ enfants et élèves des conservatoires

Renseignements et réservations : 06 67 37 39 33 & info@musique-vendomois.org

Site internet : www.musique-vendomois.org

Auditorium Monceau Assurances 1 avenue des Cités Unies d’Europe 41100 Vendôme Vendôme-Quartiers Nord Loir-et-Cher

dimanche 20 mars – 17h00 à 19h00