Vendôme Auditorium Monceau Assurances Loir-et-Cher, Vendôme Mozart et sa Petite Flûte Enchantée à Vendôme en Loir-et-Cher Auditorium Monceau Assurances Vendôme Catégories d’évènement: Loir-et-Cher

Vendôme

Mozart et sa Petite Flûte Enchantée à Vendôme en Loir-et-Cher Auditorium Monceau Assurances, 5 décembre 2021 17:00, Vendôme. Dimanche 5 décembre, 17h00 Sur place 20€, 16€, 5€ – 06 67 37 39 33 et info@musique-vendomois.org https://www.musique-vendomois.org/saison2122.html Sous la houlette d’Opéra Nomade d’Amaury du CLOSEL, la Flûte Enchantée a été adaptée pour le jeune public de 4 à 12 ans par Marina Garcia-Garnier, sous direction musicale de B. STROMBONI. Sous la houlette de la compagnie lyrique Opéra Nomade d’Amaury du CLOSEL, La Petite Flûte Enchantée, opéra de Mozart, a été adapté pour les enfants de 4 à 12 ans par Marine GARCIA-GARNIER. Qui est régulièrement sollicitée par le théâtre du Chatelet pour mettre en scène des spectacles destinés aux très jeunes spectateurs. Une comédienne accompagnée par les musiciens de l’Orchestre Les Métamorphoses participeront à cette production miniature sous la direction musicale de Blanche STROMBONI.

Ainsi nous retrouvons Dame-Lampion qui nous éclaire de ces lumières pour comprendre l’intrigue : Tamino, Le Prince, est chargé par la Reine de la Nuit de sauver sa fille Pamina, retenue prisonnière loin du Royaume. Tamino et son acolyte Papageno, partent à sa recherche. Au cours de ce voyage, tous deux vont être mis à l’épreuve avant de trouver le véritable amour. Tendons l’oreille aux airs les plus fameux de ces héros mozartiens et à cette musique initiatique à rebondissements. Auditorium Monceau Assurances 1 avenue des Cités Unies d’Europe 41100 Vendôme Vendôme-Quartiers Nord Loir-et-Cher dimanche 5 décembre – 17h00 à 19h00

Détails Heure : 17:00 - 19:00 Catégories d’évènement: Loir-et-Cher, Vendôme Autres Lieu Auditorium Monceau Assurances Adresse 1 avenue des Cités Unies d’Europe Ville Vendôme Age minimum 4 Age maximum 12 lieuville Auditorium Monceau Assurances Vendôme