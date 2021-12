Le « jazzé croisé » du Groupe FANTôME à Vendôme Auditorium Monceau Assurances, 16 janvier 2022 17:00, Vendôme.

Dimanche 16 janvier 2022, 17h00 Sur place Tarifs : 20€, 16€ (adhérents), 5€ (enfants – 16 ans/élèves des écoles de musique) 06 67 37 39 33

Un style de Jazz expérimental, minimaliste qui mêle le free jazz et des improvisations

Invité par l’association des Amis de la Musique en Vendômois, le groupe FANTôME se produira le le 16 janvier 2022 à Monceau Assurances. Pour ce lauréat 2020 des rencontres Jazzé Croisé qui permet à de nouveaux talents d’émerger et d’être encouragé grâce au dispositif tremplin « Jazz Migration », la participation à un concert diffusé par France.tv via Culture Box est une reconnaissance fantastique ! L’été dernier, leur passage au Festival de Marciac a été retransmis sur France Musique. « Avec ce genre de musique non exploré encore, nous ouvrons une porte supplémentaire sur l’imaginaire des artistes et des auditeurs », précise Amaury du Closel, président des AMV.

La projet FANTôME est clair !

Pour Morgane CARNET, saxophone, Luca VENTIMIGLIA, vibraphone, Théo NGUYEN Duc LONG, saxophone, et Alexandre du CLOSEL piano, c’est jouer une musique répétitive inscrite dans les pas de Terry Riley ou Steve Reich en y ajoutant des sonorités, des timbres et des formes issus de musiques improvisées et du free jazz.

Dimanche 16 janvier 2022 à 17h

Auditorium Monceau Assurances de Vendôme

Auditorium Monceau Assurances 1 avenue des Cités Unies d’Europe 41100 Vendôme Vendôme-Quartiers Nord Loir-et-Cher

dimanche 16 janvier 2022 – 17h00 à 18h30