La musique de CABARET à Vienne et à Berlin en 1919 à Vendôme en Loir-et-Cher Auditorium Monceau Assurances, 14 novembre 2021 17:00, Vendôme. Dimanche 14 novembre, 17h00 Sur place 20€, 16€, 5€ https://www.musique-vendomois.org/saison2122.html Les musiques des compositeurs interdits par le totalitarisme nazi seront jouées à Vendôme à l’occasion d’un concert du 10ème Festival Européens du forum “Voix Étouffées” Après Strasbourg et avant Ivry-sur-Seine et Paris, le 10ème Festival Européen « VOIX ÉTOUFFÉES » porté par le compositeur et chef d’orchestre Amaury du CLOSEL s’est donné comme mission de faire découvrir les œuvres de compositeurs victimes des totalitarismes européens du XXème siècle. Sous le titre CABARET VIENNNE BERLIN, les auditeurs découvriront des oeuvres oubliées de l’histoire, celles du swing des jazz-bands juxtaposé au répertoire militaire de la période impériale autrichienne. L’Orchestre Les Métamorphoses,

Le baryton Jiwong SONG,

vainqueur du concours de chant lyrique de Clermont-Ferrand 2017, seront placés sous la direction musicale d’Amaury du CLOSEL Programme : Hermann Leopoldi (1888-1959): Die Novaks aus Prag

Misha Spoliansky (1898-1985): In der Luft

Comedian Harmonists: Mein kleiner grüner Kaktus

Erwin Schulhoff (1894-1942): Hot Sonata

Kurt Weill (1900-1950): Opéra de Quat’Sous (extraits)

Wilhelm Grosz (1894-1939): Jazzband

Norbert Glanzberg (1910-2001): Holocaust Songs

Kurt Weill (1900-1950) : Extraits de Marie Galante

Stefan Wolpe (1902-1972): Tango, Marsch, Blues, Rag Caprice Auditorium Monceau Assurances 1 avenue des Cités Unies d’Europe 41100 Vendôme Vendôme-Quartiers Nord Loir-et-Cher dimanche 14 novembre – 17h00 à 18h30

Heure : 17:00 - 18:30
Age minimum 15
Age maximum 99