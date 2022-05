Un trio turc jouera Beethoven et Tchaïkovski à Vendôme ! Auditorium Monceau Assurances de Vendôme Vendôme Catégories d’évènement: Loir-et-Cher

Vendôme

Un trio turc jouera Beethoven et Tchaïkovski à Vendôme ! Auditorium Monceau Assurances de Vendôme, 19 janvier 2020 17:00, Vendôme. Dimanche 19 janvier 2020, 17h00 Sur place Tarifs : 18€ (adultes), 14€ (adhérents), 5€ (enfants, élèves des écoles de musique) info@musique-vendomois.org Deniz Togür, violoniste, Nil Kocamangil, violoncelle, Cem Babacan, pianiste, musiciens turcs exceptionnellement réunis en Trio pour jouer Beethoven et Tchaïkovski ! Toujours désireux de faire découvrir aux Loir-et-Chériens des artistes qui valent le déplacement, les Amis de la Musique en Vendômois présenteront dimanche 19 janvier 2020, en l’auditorium Monceau Assurances, trois interprètes turcs trentenaires, brillants représentants de la nouvelle génération de musiciens de ce pays si proche et si lointain. Le chef d’orchestre Amaury du Closel les a repérés l’année dernière lors d’un engagement à Istanbul : « Deniz Toygür, violoniste, Nil Kocamangil, violoncelliste, et Cem Babacan, pianiste, exercent des carrières séparées de solistes virtuoses mais se réunissent quelquefois pour déployer leurs talents respectifs au service d’œuvres de musique de chambre qui leur sont chères », précise Amaury du Closel. Ils sont les héritiers du système de formation musicale organisé en conservatoires d’État et inspiré du modèle allemand. C’était sous l’ère de Mustapha Kemal Atatürk, père fondateur et premier Président de la République de Turquie de 1923 à 1938. Des instruments occidentaux commencèrent à être utilisés pour l’enseignement de la musique par des professeurs ayant suivi une formation en Europe. Les trois musiciens aux parcours impressionnants feront l’honneur aux vendômois, de venir inaugurer le 250ème anniversaire de la naissance de Ludwig van Beethoven AU PROGRAMME : Ludwig van BEETHOVEN (1770-1827) : le Trio « des Esprits » Opus 70 n°1 en trois mouvements écrit en 1808, qui est une page de son opéra sur Macbeth resté inachevé. Piotr Ilitch TCHAÏKOVSKI (1840-1893) : le Trio pour piano en la mineur op.50, dit « À la mémoire d’un grand artiste ». Le grand artiste en question était le pianiste russe Nicolaï Rubinstein, frère cadet du compositeur Anton Rubinstein, qui mourut à 45 ans emporté par une pneumonie. Dimanche 19 janvier 2020 à 17h Auditorium Monceau Assurances de Vendôme (1 avenue des cités unies d’Europe, entrée de la gare TGV) Auditorium Monceau Assurances de Vendôme 1 avenue des cités unies d’Europe 41100 Vendôme Vendôme-Quartiers Nord Loir-et-Cher dimanche 19 janvier 2020 – 17h00 à 19h00

Détails Heure : 17:00 - 19:00 Catégories d’évènement: Loir-et-Cher, Vendôme Autres Lieu Auditorium Monceau Assurances de Vendôme Adresse 1 avenue des cités unies d'Europe Ville Vendôme lieuville Auditorium Monceau Assurances de Vendôme Vendôme Departement Loir-et-Cher

Auditorium Monceau Assurances de Vendôme Vendôme Loir-et-Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vendome/

Un trio turc jouera Beethoven et Tchaïkovski à Vendôme ! Auditorium Monceau Assurances de Vendôme 2020-01-19 was last modified: by Un trio turc jouera Beethoven et Tchaïkovski à Vendôme ! Auditorium Monceau Assurances de Vendôme Auditorium Monceau Assurances de Vendôme 19 janvier 2020 17:00 Auditorium Monceau Assurances de Vendôme Vendôme Vendôme

Vendôme Loir-et-Cher