Musique classique américaine par les solistes de l’Orchestre de Chambre de Paris à Vendôme Auditorium Monceau Assurances de Vendôme, 24 novembre 2019 16:30, Vendôme.

Dimanche 24 novembre 2019, 16h30 Sur place Tarifs : 20€, 16€ pour les adhérents, 5€ pour élèves des écoles de musique 06 67 37 39 33

Honneur à la musique classique américaine, le 24 novembre à Vendôme, par un quintette à vents solistes de l’Orchestre de Chambre de Paris. Au programme : Gerschwin, Dvorak, Barber et Malando.

Anton Dvorak, George Gerschwin, Samuel Barber et Arie Malondo sont à l’affiche du deuxième concert de la saison des Amis la Musique en Vendômois (AMF), dimanche 24 novembre, à 16h30, en l’auditorium Monceau Assurances.

Une après-midi musicale des plus réjouissantes s’annonce pour les mélomanes loir-et-chérien. Le président des AMF, Amaury du CLOSEL, accueillera un quintette à vents de l’Orchestre de Chambre de Paris (OCP) qui mettront à l’honneur des œuvres maitresse de la musique classique américaine

La musique classique américaine à l’honneur

Ce concert est un focus sur l’histoire de la musique entre l’Amérique et l’Europe du XIXème siècle déclinant et du début du XXème siècle, lorsque les compositeurs européens s’imprégnaient des tendances musicales américaines et inversement. Ainsi, le tchèque Anton Dvorak, déjà célèbre, fut nommé en 1892 directeur du conservatoire national de New York. De son séjour en Amérique du Nord naitra, entre autre, le célèbre 12ème Quatuor », explique Amaury du CLOSEL, président des Amis de la Musique en Vendômois. Plus tard, en 1928, l’américain Georges Gershwin termine « Un américain à Paris » qui s’inspire des lieux et de la vie de notre capitale. Il y peaufine son swing juif new-yorkais caractéristique du blues, rythmé par une influence classique européenne, et signe là un poème alerte qui deviendra la bande son d’une comédie musicale légendaire. L’américain Samuel Barber qualifié de néo romantique et déjà moderniste, a composé « Summer Music », sa seule œuvre pour quintette à vent à la fois lyrique et énergique. Enfin, un tango argentin, conçu par le néerlandais Arie Malando en 1930, nous rappellera l’Amérique latine. Ce concert montrera la vivacité de deux continents échangistes ouverts à tous les vents de la musique.

Le quintette à vent des solistes de l’Orchestre de Chambre de Paris

Marinat Chamot-Leguay : flûte, Ilyes Boufadden-Adloff : hautbois

Florent Pujuila : clarinette, Fany Maselli : basson, Nicolas Ramez : cor

Programme

Anton DVORAK (1841-1904) Quatuor à cordes no 12 en fa majeur « Américain »

(arrangement David Walter)

Samuel BARBER (1910-1981) Summer music

George GERSCHWIN (1898-1937) Un Américain à Paris (arrangement Frank Sibold)

Arie MALANDO (1908-1980) Olé Guapa

