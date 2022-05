Les Musicales en Vendômois : Alcina de Haendel par l’Académie Lyrique de Vendôme Auditorium Monceau Assurances de Vendôme Vendôme Catégories d’évènement: Loir-et-Cher

Vendôme

Les Musicales en Vendômois : Alcina de Haendel par l’Académie Lyrique de Vendôme Auditorium Monceau Assurances de Vendôme, 24 juillet 2020 20:30, Vendôme. 24 – 26 juillet 2020 Sur place Entrée libre sur réservation info@academielyrique.org Trois représentations de l’opéra Alcina de Haendel seront données à Vendôme dans le Loir-et-Cher L’Académie Lyrique de Vendôme qui tient cette année sa 14ème édition jusqu’au 26 juillet a ouvert les premières MUSICALES EN VENDÔMOIS. Accueillie comme d’habitude sur le campus de Monceau Assurances, son mécène principal, sous statut d’organisme de formation professionnelle, celle-ci porte un projet global sur les métiers de l’opéra qui doit aboutir en trois semaines à la création d’Alcina, œuvre majeure du répertoire baroque de Georg Friedrich HAENDEL. Le chef d’orchestre Amaury du CLOSEL, l’âme de cette Académie Lyrique, en est aussi le catalyseur pour avoir réuni autour de lui une équipe pédagogique internationale dont la metteuse en scène Élisabeth Baz, ainsi qu’un orchestre en résidence pour accompagner les 18 stagiaires français et étrangers déjà professionnels (16 chanteurs et 2 chefs d’orchestre) qui ont choisi de venir se perfectionner à Vendôme, en région Centre-Val-de-Loire. Alcina de Haendel Les stagiaires et l’Orchestre Les Métamorphoses donneront trois représentations publiques d’Alcina de Georg Friedrich Haendel, œuvre du répertoire baroque mis à l’étude dont la musique est séduisante. Tout en conservant les cadres classiques de l’opéra italien, avec son alternance d’airs souvent virtuoses et de récitatifs, Haendel a su donner une véritable vie musicale et théâtrale à des personnages bien individualisés. Après deux siècles d’oubli, ce n’est pas un hasard si Alcina fut l’un des premiers opéras de Haendel rejoués au XXe siècle, dès 1928 et s’il s’est maintenu au répertoire depuis. Depuis ses débuts, L’Académie Lyrique permet au public du Loir-et-Cher d’accéder à l’art lyrique. Les mélomanes sont attendues aux représentations des Vendredi 24 juillet, samedi 25 juillet et dimanche 26 juillet à 20h45 en l’auditorium de Monceau Assurances, uniquement sur réservation, afin de respecter un nombre limité de spectateurs, conformément aux règles sanitaires en vigueur.

Lieu :

Auditorium Monceau Assurances

1, avenue des Cités Unies d’Europe 41100 VENDÔME (Proche de la gare TGV) Réservations :

info@academielyrique.org et 06 95 53 30 98,

www.operanomade.org/l-academie www.facebook.com/AcademieLyrique Auditorium Monceau Assurances de Vendôme 1 avenue des cités unies d’Europe 41100 Vendôme Vendôme-Quartiers Nord Loir-et-Cher vendredi 24 juillet 2020 – 20h30 à 23h59

samedi 25 juillet 2020 – 20h30 à 23h59

dimanche 26 juillet 2020 – 20h30 à 23h59

Détails Heure : 20:30 - 23:59 Catégories d’évènement: Loir-et-Cher, Vendôme Autres Lieu Auditorium Monceau Assurances de Vendôme Adresse 1 avenue des cités unies d'Europe Ville Vendôme lieuville Auditorium Monceau Assurances de Vendôme Vendôme Departement Loir-et-Cher

Auditorium Monceau Assurances de Vendôme Vendôme Loir-et-Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vendome/

Les Musicales en Vendômois : Alcina de Haendel par l’Académie Lyrique de Vendôme Auditorium Monceau Assurances de Vendôme 2020-07-24 was last modified: by Les Musicales en Vendômois : Alcina de Haendel par l’Académie Lyrique de Vendôme Auditorium Monceau Assurances de Vendôme Auditorium Monceau Assurances de Vendôme 24 juillet 2020 20:30 Auditorium Monceau Assurances de Vendôme Vendôme Vendôme

Vendôme Loir-et-Cher