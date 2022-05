Lauréat 2020 de Jazzé Croisé, le groupe FANTôME se produira à Vendôme (41) Auditorium Monceau Assurances de Vendôme, 17 janvier 2021 17:00, Vendôme.

Dimanche 17 janvier 2021, 17h00 Sur place Tarifs : 18€, 14€ (adhérents), 5€ (enfants – 16 ans/élèves des écoles de musique) 06 67 37 39 33

Dans les pas de Terry Riles ou Steve Reich, la musique répétitive du groupe FANTôME est un grand cocktail d’improvisation !

Invité par les Amis de la Musique en Vendômois, le groupe Fantôme se produira le dimanche 17 janvier 2021 en l’auditorium Monceau Assurances. Tout dernièrement, début décembre, 2020, Fantôme formé de

Morgane CARNET au saxophone, Luca VENTIMIGLIA au vibraphone,

Jean-Brice GODET à la clarinette, et Alexandre du CLOSEL au piano,

a été lauréat des rencontres de l’Association Jazzé Croisé (AJC) qui permet à de nouveaux talents d’émerger et d’être propulsés sous les projecteurs grâce au dispositif « Jazz Migration ». Cette reconnaissance a permis à « FANTôME » de participer au concert filmé par France.tv et diffusé sur CultureBox : https://.france.tv/spectacles-et-culture/hip-hop-jazz/collection-jazz-tour/2123119-jazz-migration-fantome-go-to-the-dogs-la-litanie-des-cimes-rouge-en-concert-a-la-dynamo. _

« En programmant FANTôME et son genre de musique que notre association n’avait encore jamais exploré, nous ouvrons une porte supplémentaire sur l’imaginaire des artistes et des auditeurs », précise le chef d’orchestre Amaury du Closel, et président des Amis de la Musique en Vendômois.

Le Projet de FANTôME

Il est clair ! Jouer une musique répétitive inscrite dans les pas de Terry Riley ou Steve Reich en y ajoutant des sonorités, des timbres et des formes issus des musiques improvisées et du free jazz. Cohabitent ainsi avec les boucles, décalages et répétitions-variations un travail sur le son et une certaine expressivité. La musique se fait matière en mouvement perpétuel. Les quelques débuts de dialogue sont bientôt avalés par la totalité car, dans ce groupe, aucune voix ne l’emporte sur les autres, et, à l’inverse, toutes sont intimement interdépendantes. Créateurs d’une expérience vibratoire et sensible, les musiciens sont les passeurs d’un flux qui vient d’ailleurs et qui les dépasse.

