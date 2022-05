La pianiste américaine Sandra Wright Shen en récital à Vendôme Auditorium Monceau Assurances de Vendôme Vendôme Catégories d’évènement: Loir-et-Cher

La pianiste américaine Sandra Wright Shen en récital à Vendôme Auditorium Monceau Assurances de Vendôme, 9 février 2020 17:00, Vendôme. Dimanche 9 février 2020, 17h00 Sur place Tarifs : 18€ (adultes), 14€ (adhérents), 5€ (enfants, élèves des écoles de musique) pdegouberville@gmail.com La pianiste américaine Sandra Shen récital à Vendôme dans Scarlatti, Schubert et Beethoven Sur son livre d’or, un commentaire résume à lui seul les qualités artistiques de Sandra Wright Shen : « Nous l’associons à la maîtrise si raffinée de géants tels que Clara Haskil, Annie Fischer ou Wilhelm Kempff. ». C’est cette pianiste américaine de haute volée que s’apprêtent à accueillir Les Amis de la Musique en Vendômois (AMV), le dimanche 9 février 2020 à 17h, en l’auditorium Monceau Assurances de Vendôme. L’interprète est déjà accomplie ; elle se produit en récital, en formation de chambre et avec orchestre. « Ensemble, nous avons donné un concerto de Mozart aux Rencontres Musicales de Chaon, en Sologne, qui a été applaudi à tout rompre. Son jeu pianistique vous comble d’émotions », témoigne le chef d’orchestre Amaury du Closel qui l’a dirigée et qui est aussi président des Amis de la Musique en Vendômois (AMV). Le programme qu’elle proposera s’intéressera à trois compositeurs dont celui de musique baroque, l’italien Domenico Scarlatti (1685-1757) claveciniste virtuose et organiste. Connus pour ses 522 sonates flamboyantes, les mélomanes auront un aperçu du grand art du napolitain à travers deux d’entre elles choisies par Sandra Shen qui montrera ensuite son osmose avec les romantiques : Franz Schubert et sa sonate publiée de son vivant sous le nom de fantaisie et qualifiée de « poème virgilien » par Franz Liszt ; Beethoven ensuite, dont elle proposera les « Variations Éroica », composées en 1801 par Beethoven sur un thème issu de son ballet « Les Créatures de Prométhée » avant d’en faire le Finale de sa 3ème Symphonie dite Héroïque l’année suivante, d’où leur nom. Cochez vite sur votre agenda la date de ce récital à ne pas manquer ! Programme du récital de Sandra Wright SHEN : Domenico Scarlatti (1685-1757) : Deux sonates Franz Schubert (1797-1828) : Sonate en sol mineur 894 Ludwig van Beethoven (1770-1827): Variations Éroica op.35 Dimanche 9 février 2020 à 17h Auditorium Monceau Assurances de Vendôme (1 avenue des cités unies d’Europe, entrée de la gare TGV) Tarifs : 18€ (adultes), 14€ (adhérents), 5€ (enfants, élèves des écoles de musique) Réservations : 06 67 37 39 33 et info@musique-vendomois.org Site internet : https://musique-vendomois.org Auditorium Monceau Assurances de Vendôme 1 avenue des cités unies d’Europe 41100 Vendôme Vendôme-Quartiers Nord Loir-et-Cher dimanche 9 février 2020 – 17h00 à 19h00

