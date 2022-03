Vendôme à vélo à Vendôme Vendôme, 18 juin 2022, Vendôme.

Vendôme à vélo à Vendôme Vendôme

2022-06-18 – 2022-06-19

Vendôme Loir-et-Cher

Vendôme à vélo à Vendôme. Cet événement rassemblera au cœur de Vendôme, cette belle ville chargée d’histoire, plusieurs milliers d’amoureux du vélo venus de la France entière. Cyclistes passionnés, collectionneurs, nostalgiques des vélos d’antan ou simples curieux, vous trouverez votre bonheur lors de ce rassemblement familial et populaire. Grands bi, tricycles, rosalies, vélos fleuris, vélos couchés, vélos électriques, vélos contre la montre, monocycles, vélos à roulettes, tandems, tous auront leur place dans ce grand rassemblement. Au programme du week-end : parcours cyclo et VTT, village vélo et défilé à vélo.

Venez participer à la 1ère édition de l’évènement Vendôme à vélo. Vendôme à vélo est un évènement de portée nationale organisé par l’USV. Rassembler des amoureux du vélo autour d’un évènement populaire et familial, tel est l’objectif de cette 1ère édition. Quel que soit votre rapport au vélo.

+33 6 02 31 05 45

Vendôme à vélo à Vendôme. Cet événement rassemblera au cœur de Vendôme, cette belle ville chargée d’histoire, plusieurs milliers d’amoureux du vélo venus de la France entière. Cyclistes passionnés, collectionneurs, nostalgiques des vélos d’antan ou simples curieux, vous trouverez votre bonheur lors de ce rassemblement familial et populaire. Grands bi, tricycles, rosalies, vélos fleuris, vélos couchés, vélos électriques, vélos contre la montre, monocycles, vélos à roulettes, tandems, tous auront leur place dans ce grand rassemblement. Au programme du week-end : parcours cyclo et VTT, village vélo et défilé à vélo.

©Jérôme Lefer

Vendôme

dernière mise à jour : 2022-03-11 par