Concert bd par Mnemotechnic & Poing à Vendôme Vendôme Loir-et-Cher

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Jeudi 2024-01-25 20:30:00

fin : 2024-01-25

Bd-concert + rencontre / débat Algues Vertes (Mnemotechnic & POING)

Concert bd par Mnemotechnic & Poing à Vendôme. Un scandale, nauséabond, qui imprègne nos sols, nos rivières et nos plages, nos assiettes et nos champs, nos villages et nos villes, nos familles, nos paysans et nos ouvriers, notre classe laborieuse, notre démocratie, nos vies. Mnemotechnic et Poing (François Joncour) associent rock, noise et électronique pour porter sur scène et à l’écran l’alerte brillamment lancée par Inès Léraud et Pierre Van Hove

Rue César de Vendôme

Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



