VENDEUR – BARISTA EN APPRENTISSAGE (BTS TECHNICO-COMMERCIAL ———————————————————– L’école Alterneo (Paris, 9ème) en partenariat avec Starbucks, propose des offres vendeurs/ Barista en apprentissage afin de préparer un BTS Technico-commercial. —————————————————————————————————————————————————————- **Ci-dessous les informations principales :** **Durée de la formation :** 14 mois **Dates :** du 7 février 2022 au 24 février 2023 **Déroulée :** stage de découverte du 7 au 11 février & contrat d’apprentissage à partir du 14 * Rythme d’alternance : 4 jours en entreprise / 1 à l’école **Prérequis 1 :** avoir validé un BAC ou un diplôme de niveau équivalent **Prérequis 2 :** avoir entre 18 et 29 ans **Prérequis 3 :** appétence pour la vente / le commerce / la relation client **Process de recurtement :** * 1. Envoi des candidatures à **[admission@alterneoecole.fr](mailto:admission@alterneoecole.fr)** (objet « starbucks ») en copie **[l.grelet@convergence93.fr](mailto:l.grelet@convergence93.fr)** * 2. participer à une réunion d’information en visio * 3. remplir le dossier de candidature en ligne * 4. passer un entretien de motivation Pour toute question contacter via **[admission@alterneoecole.fr](mailto:admission@alterneoecole.fr)** En PJ une présentation plus détaillée du dispositif, n’hésitez pas à revenir vers moi si besoin.

