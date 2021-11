Marseille L'Embobineuse Bouches-du-Rhône, Marseille Vendetta… ta-tata !!! L’Embobineuse Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Rafale de concerts autour du salon du multiple et de la micro-édition VENDETTA #8 organisé par le DERNIER CRI à la FRICHE LA BELLE-DE-MAI. [https://www.facebook.com/salonvendetta](https://www.facebook.com/salonvendetta) 12 NOVEMBRE à DATA 13 & 14 NOVEMBRE à L’EMBOBINEUSE _____________________________________ VENDREDI 12 À DATA – 19H – 3/6€ NASO 2 (it) trio experimental guitare-guitare-batterie ______________________________________________ SAMEDI 13.11 À L’EMBOBINEUSE – 21H – 7€ NOIR BOY GEORGE chanson metzynthe [https://noirboygeorge.bandcamp.com](https://noirboygeorge.bandcamp.com) ZAD KOKAR no wave hop [https://kakakidsrecords.bandcamp.com/album/mold-grows](https://kakakidsrecords.bandcamp.com/album/mold-grows) DERINEGOLEM mariage albanais .wav [https://derinegolem.bandcamp.com](https://derinegolem.bandcamp.com) DJ Dernier Cri __________________________________________________ DIMANCHE 14.11 À L’EMBOBINEUSE – 21H – 7€ MASTO solo sax /ex Lucrate Milk, Bérurier Noir

