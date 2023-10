Cet évènement est passé Visite de l’exposition Vivian Maier Vendéthèque de La Châtaigneraie La Châtaigneraie Catégories d’Évènement: La Châtaigneraie

Vendée Visite de l’exposition Vivian Maier Vendéthèque de La Châtaigneraie La Châtaigneraie, 13 mai 2023, La Châtaigneraie. Visite de l’exposition Vivian Maier Samedi 13 mai, 20h00 Vendéthèque de La Châtaigneraie La Nuit des Musées s’invite à la Vendéthèque de La Châtaigneraie ! Pour l’occasion, la Vendéthèque ouvre exceptionnellement ses portes le samedi 13 mai de 20h à 22h. C’est le bon moment pour découvrir l’exposition sur l’artiste américaine Vivian Maier. Au programme: 20h10 – Lecture à voix haute d’après le livre Tout entière, Et le ciel est par terre de Guillaume Poix.

20h30 – Visite flash, Vivian Maier et le monde de l’enfance

20h50 Lecture à voix haute

21h10 Visite flash, Portraits d’anonymes

21h20 Lecture à voix haute

21h40 – Visite flash, Vivian Maier et le monde de l’enfance Entrée gratuite.

Renseignements au 02 51 53 66 40 ou arantelle[à]vendee.fr Vendéthèque de La Châtaigneraie 5-7, rue Amélie Parenteau, La Châtaigneraie, France La Châtaigneraie 85120 Vendée Pays de la Loire 02 51 53 66 40 https://biblio.pays-chataigneraie.fr/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

© Département de la Vendée, diChroma photography

