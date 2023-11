Ma Région Virtuose au Vendéspace Vendéspace Mouilleron-le-Captif Catégories d’Évènement: MOUILLERON LE CAPTIF

Ma Région Virtuose Du 26 au 28 janvier 2024, la Région propose une programmation musicale d'exception sous la direction artistique de René Martin. Avec plus de 150 concerts dans 24 villes des Pays de la Loire et des billets de 2 à 12 €, l'excellence musicale devient accessible à tous. SAMEDI 27 JANVIER 2024 20h30 – VENDESPACE (1h45) Vendée Cordes

Vincent Jaillet direction

Œuvres de Respighi, Brahms… Orchestre d’harmonie des jeunes de Vendée

Marc Pinson direction

Œuvres de Offenbach, Morest, Barrett… Sirba Octet musiques klezmer et tziganes

“Tsuzamen”

Véritable hymne à la fraternité, “Tsuzamen” (“Ensemble” en yiddish) emporte l’auditeur dans un captivant voyage à travers les musiques de trois peuples qui ont vécu l’exil et dont les routes se sont abondamment croisées en Europe. Autant d’histoires auxquelles le Sirba Octet redonne vie, qui laissent transparaître aussi bien l’attachement à la fête du répertoire klezmer que la spiritualité des mélodies arméniennes ou la richesse culturelle des musiques tziganes.

Ce concert vous est proposé en partenariat avec le Conseil départemental de la Vendée, dans le cadre d’un projet avec les écoles de musique du département. BILLETTERIE Ouverture de la billetterie le samedi 16 décembre 2023 au CYEL à La Roche-sur-Yon de 10h à 18h. Puis du lundi au jeudi de 13h30 à 18h30.

Du 22 décembre 2023 au 1er janvier 2024, billetterie en ligne uniquement. Billetterie en ligne à partir du samedi 16 décembre à 10h sur https://billetterie.larochesuryon.fr Pas de réservation par téléphone.

Paiement : espèces, chèque ou carte bancaire. Achat de places au Vendéspace le jour même 1h avant (dans la limite des places disponibles). Le CYEL – 10 rue Salvador Allende – La Roche-sur-Yon

Tél : 02 51 47 48 81 ACCESSIBILITE Le Vendéspace est accessible aux personnes à mobilité réduite et des places sont réservées pour les fauteuils. Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous invitons à signaler votre situation au moment de l’achat des places auprès de la billetterie. Vendéspace Parc de Beaupuy – 85000 MOUILLERON-LE-CAPTIF. Mouilleron-le-Captif 85000 Vendée Pays de la Loire [{« link »: « https://billetterie.larochesuryon.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-27T20:30:00+01:00 – 2024-01-27T22:15:00+01:00

