Stages multi-activités à Longeville-sur-mer Vendéole Longeville-sur-Mer Catégories d’Évènement: LONGEVILLE SUR MER

Vendée Stages multi-activités à Longeville-sur-mer Vendéole Longeville-sur-Mer, 9 juillet 2023, Longeville-sur-Mer. Stages multi-activités à Longeville-sur-mer 9 – 15 juillet Vendéole 899 Direction le centre Vendéole de Longeville-sur-mer pour des séjours multi-activités ! Au coeur d’une forêt et à proximité des plages de l’Océan Atlantique, le centre acueille les enfants dans des locaux dédiés à la découverte de nouvelle disciplines sportives.

Les enfants ont le choix entre 2 programmes:

– Programme Surf & Sea avec du surf, du char à voile, du kite surf, du paddle, du catamaran…

– Programme Sports & Nature avec du VTT, de la randonnée, de l’optimiste mais aussi des activités découverte en lien avec la protection de notre environnement comme la visite des marais salants ou le nettoyage d’une plage… Sur ces deux programmes, une journée dans un parc aquatique de la région est également programmé ! Vendéole longeville-sur-mer Longeville-sur-Mer 85560 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.sportselitejeunes.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « juliette.plagnard@mailsej.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-09T15:00:00+02:00 – 2023-07-09T23:59:00+02:00

2023-07-15T00:00:00+02:00 – 2023-07-15T18:00:00+02:00 colonie de vacances stages sportifs Détails Catégories d’Évènement: LONGEVILLE SUR MER, Vendée Autres Lieu Vendéole Adresse longeville-sur-mer Ville Longeville-sur-Mer Departement Vendée Age min 6 Age max 17 Lieu Ville Vendéole Longeville-sur-Mer

Vendéole Longeville-sur-Mer Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/longeville-sur-mer/