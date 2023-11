Lazcar Volcano /C.Q Marchent debout soirée de Cloture ESPACE CULTUREL, 1 juin 2024, VENDENHEIM.

Lazcar Volcano /C.Q Marchent debout soirée de Cloture ESPACE CULTUREL. Un spectacle à la date du 2024-06-01 à 20:00 (2024-06-01 au ). Tarif : 16.8 à 16.8 euros.

LAZCAR VOLCANO :Né de l’union sulfureuse entre la Terre-Mère et un ménestrel sans le sous, Lazcar Volcano vient d’atterrir surle devant de la scène française, propulsé par une éruption explosive. Sa mission : sauver le Vivant de l’emprisedu formatage artistique. De sa mère éternelle, il a hérité des super-pouvoirs des chants et des rythmesataviques issus des traditions orales (Maloya, Samba, Son Cubano). Son père précaire lui a légué la puissancerévoltée des sons urbains (Hip Hop, Afro Beat, Funk, Ska…). En son corps minéral, vous trouverez des traces desable des plages de Rio de Janeiro, un bout de bitume des cités du 93, une poignée de terre battue de Lagos,quelques cailloux caribéens, une once de bourbier marécageux de la Louisiane ou encore une petite perle decorail de la Réunion… CEUX QUI MARCHENT DEBOUT: On ne présente plus Ceux Qui Marchent Debout, parrains des fanfaresmodernes, grooveurs infatigables et globe-trotters patentés (40 pays visités).Après 30 ans de carrière, 10 albums et plus de 1500 concerts, Ceux QuiMarchent Debout font toujours danser la planète. Le funk est leur style. Qu’ilsoit second line, go-go, P-funk ou Rocksteady (la soul jamaïquaine), il est aucoeur de toutes leurs compositions. Après s’être frottés aux grands noms dugenre (Maceo Parker, Fred Wesley, Bootsy Collins, The Neville Brothers) etmême jammé quelques titres avec Joeystarr à l’Olympia en 2007, CQMDnous confirment que le funk est synonyme de joie de vivre et de jeunesseéternelle ! Leur show détendu et énergique parsemé de descentes dans lepublic est toujours un ravissement pour les danseurs du monde entier. « Ilfaudra s’y faire, CQMD est le meilleur groupe de funk français dumonde » (Stan Cuesta – Rock&Folk).Tout un programme.

Votre billet est ici

ESPACE CULTUREL VENDENHEIM Rue Jean Holweg 67550

16.8

EUR16.8.

