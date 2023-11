J’aime ESPACE CULTUREL, 21 mai 2024, VENDENHEIM.

J’aime ESPACE CULTUREL. Un spectacle à la date du 2024-05-21 à 20:00 (2024-05-21 au ). Tarif : 16.8 à 16.8 euros.

« J’aime c’est l’histoire de l’une d’entre nous qui accepte de révéler qui elle aime pour apprivoiser qui elle est, sa multiplicité, et y trouver sa force. Pour cela, elle entre dans un espace où la parole peut se déployer. Un cabinet, une pièce à l’écart, là où le dire n’est pas contraint mais attendu et espéré, là où le dire travaille l’être. J’aime est une mise en scène d’actrice, pensée depuis la scène vers le public et faisant du spectacle une expérience qui s’incarne autant en vous spectateur, spectatrice, qu’en moi-même. Sur la scène, peu d’éléments pour une infinité de combinaisons. J’aime est un spectacle qui tient dans nos paumes et croit en la capacité du simple à bouleverser les cœurs. » Laure Werckmann

Votre billet est ici

ESPACE CULTUREL VENDENHEIM Rue Jean Holweg 67550

16.8

EUR16.8.

